В России временно перестали производить «Ковивак» и «Эпиваккорону»

Производство вакцин от коронавируса «Ковивак» и «Эпиваккорона» временно приостановлено в России. Как пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на международном конгрессе «Оргздрав — 2022», причиной стало отсутствие заявок на поставку из российских регионов.

Представитель Роспотребнадзора пояснил, что заявки из российских регионов поступают только на «Спутник V». На другие вакцинные препараты регионы заявок не дают.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России начались исследования новой вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц. В настоящий момент препарат исследуют на добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет.