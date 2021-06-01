За неделю резко сократилось количество выздоровлений от COVID-19

В Петербурге продолжает ухудшаться ситуация с инфекцией коронавируса. За последнюю неделю пациенты с «ковидом» стали гораздо реже выписываться. Кроме того, количество новых случаев заболеваний продолжает расти. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции коронавируса.

Так, за последние семь дней в городе количество выписок пациентов, переболевших коронавирусом, сократилось на 17%. К тому же, за последнюю неделю зафиксировано на 11% больше новых заражений инфекцией вируса COVID-19, чем неделей ранее. При этом количество госпитализаций также растет – прирост за неделю составил 2%.

«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», – сообщили в ведомстве.