Комздрав призвал вакцинировать петербургских студентов

В Комитете по здравоохранению призвали студентов присоединиться к вакцинопрофилактике. На данный момент в Петербурге привились от вируса COVID-19 всего 3% молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

«Я понимаю, почему так происходит: молодежь традиционно не считает себя группой риска, которой угрожает тяжелая форма коронавирусной инфекции», — отметил и.о. заместителя председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов

В связи с этим Комздрав призвал петербургские вузы повысить охват вакцинации среди студентов. Это позволит предотвратить вспышки инфекции вируса COVID-19 в студенческих коллективах и в общежитиях. Кроме того, удастся избежать перехода на дистанционное обучение.