В Петербург поступило более 65 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В пресс-службе Смольного сообщили, что в четверг, 26 августа, на центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». На этот раз в город отправили 65 тыс. 400 комплектов доз.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов продолжает призывать петербуржцев пройти вакцинацию от COVID-19 для того чтобы, как можно скорее, выработать коллективный иммунитет.

«Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет», — заявил глава города.

На сегодняшний день в Петербурге от коронавирусной инфекции первой дозой вакцины привились 1,4 млн человек, полностью закончили цикл — 1,3 млн петербуржцев.