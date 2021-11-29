Незарегистрированную в Китае вакцину от коронавируса испытают на петербургских студентах

Студентам одного из петербургских вузов предлагают стать участникам испытаний китайской вакцины от коронавируса. Как сообщает «Мойка78», проживающие в Межвузовском студенческом городке молодые люди получили листовки с подобным предложением.

В печатных материалах содержится информация о том, что китайский препарат находится на третьей стадии клинических испытаний, им вакцинировалось 10 тысяч человек, а серьезных побочных эффектов не выявлено. В этой же листовке указана и сумма вознаграждения, которое готовы выплатить участникам эксперимента. Это шесть тысяч рублей. Еще тысячу может получить студент, который привлечет к испытаниям дополнительного участника.

Журналист издания позвонил по указанному на листовке телефону под видом студента и узнал название препарата, которым собираются вакцинировать участников — это двухкомпонентный препарат V-01 от фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. В Китае данный препарат в настоящее время не зарегистрирован.

Вакцинировать участников эксперимента будут врачи Института головного мозга на Академика Павлова. Вознаграждение студентам выплатят после второй инъекции, которую положено делать через три недели после первой.