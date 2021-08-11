Студенты СПбГУ смогут заселиться в общежития только после вакцины от COVID-19

В пресс-службе СПбГУ сообщили, что теперь заселиться в общежития вуза смогут только те студенты, которые сделали вакцину от коронавирусной инфекции.

Заселиться в жилье при вузе студенты смогут только при наличии соответствующих бумаг. Так, учащиеся при заселении обязаны будут предъявить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. В случае, если студенту противопоказана прививка, то он обязан будет предоставить медотвод.

По предварительной информации, с 1 сентября учеба будет проходить в двух форматах: очном и удаленном.