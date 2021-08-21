Ректор СПБГУП отказался выдавать дипломы без вакцины от COVID

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий считает, что ковид-диссиденты не дойчстойнв получить диплом. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

"Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом", — заявил Александр Запесоцкий.



По его словам, студенты, которые отказываются от вакцинации без научных и медицинский обоснований, ведут себя антиобщественно. Такое поведение показывает недостаток образованности.

По данным на 16 августа, среди студентов СПБГУП отказались от прививки менее 9%.