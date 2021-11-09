Вакцинация от коронавируса стала обязательной для пожилых петербуржцев

В Петербурге вводится обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Такое постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Помимо пожилых и страдающих хроническим заболеваниями петербуржцев, в перечне теперь значатся сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающие в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту.

Внесены в постановление студенты вузов и профессиональных училищ старше 18 лет, которые будут проходить практику вне учебного заведения. Согласно постановлению, власти должны обеспечить всем вышеперечисленным гражданам прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, а вторым — до 15 января.