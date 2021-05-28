Беглов о коронавирусе: «Ситуация контролируемая»

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге оценил губернатор города Александр Беглов. Кроме того, градоначальник проанализировал готовность города к ново вспышке заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно», - отметил Беглов.

На минувшей неделе в Петербурге добавили 102 койки для «ковид-пациентов» в Госпитале для ветеранов войн, а также возобновили работу 295 коек в павильоне №5 в «Ленэкспо». Кроме того, в больнице № 38 имени Н.А. Семашко развернули 357 коек.

По мнению губернатора, эпидемиологическая обстановка не должна ухудшится при условии, что петербуржцы будут активнее вакцинироваться и соблюдать противовирусные меры.