Вакцина «КовиВак» стала доступна в трех районах Петербурга

В Петербурге началась вакцинация новым отечественным препаратом от коронавируса. «КовиВак» стал третьим препаратом, созданным в России для борьбы с вирусом COVID-19. На данный момент новая вакцина доступна в трех районах города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Так, вакцинация препаратом «КовиВак» доступна в Московском, Красногвардейском и Невском районах. Лекарство поступает с Фармацевтической базы по другим пунктам, однако вакцинация в других районах станет доступной петербуржцам к четвергу.

Третья отечественная вакцина разрешена гражданам с 18 до 60 лет. Для вакцинирования новым препаратом необходимо при записи выбрать его.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о партии нового препарата, впервые прибывшей в город в количестве 9 360 комплектов доз.