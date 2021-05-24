Петербуржцам стала доступна третья вакцина от COVID-19

В Петербург поступила новая вакцина от коронавируса. Препарат «КовиВак» прибыл партией в 9360 комплектов доз в понедельник, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин», — отметил Александр Беглов.

На данный момент жителям города доступны три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». За весь период вакцинопрофилактики полный цикл вакцинации завершили 552 562 петербуржца.