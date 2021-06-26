В Петербург привезли более 100 тысяч доз “Спутника V”

В Северную столицу прибыла очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. “Спутник V” привезли в количестве 105 тысяч доз. Партия на данный момент находится на городском фармацевтическом складе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Так, на 26 июня в городе находится запас отечественных вакцин. Часть хранится на общей базе, другая часть - в пунктах вакцинации и у мобильных групп. На данный момент в Петербурге имеется 222 тысячи 170 комплектов доз от вируса COVID-19. Петербуржцы могут выбрать любую из трех вакцин: “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.