В Петербурге коронавирусом за сути заболело 1 383 горожанина

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 составило почти 1 400 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 19 марта, в городе за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 1 383 человека. Накануне число зараженных составляло 1 418 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 49 человек. Выздоровело — 726 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города умерло 8 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 293 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале марта в город на Неве поставили более 30 тысяч доз вакцины от COVID-19 "Спутник V".