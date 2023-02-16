Вирусолог объяснил, насколько для россиян опасен смертельный вирус Марбург из Африки

Вызывающий опасную болезнь вирус Марбург, зародившийся в Экваториальной Гвинее, пока обходит россиян, поэтому бояться нечего, заметил эксперт. Однако гражданам стоит учитывать факт распространения этой инфекции, когда они собираются отправиться за границу.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с телеканалом "360" подчеркнул, что возбудитель распространяется медленно, а потенциал заражения вирусом большого количества людей у вируса Марбург крайне низкий. Однако он может попасть в организм через грязные руки, а также пищу и выделения.

По словам специалиста, по признакам Марбург похож на вирус Эбола. Сейчас жителям не стоит бояться, так как он эндемичный для Африки, поэтому в Европе вряд ли приживется. Также при первых признаках заражения врачи сразу смогут обеспечить больных вакцинами и лекарствами, так как вирус изучен.

Тем не менее, Аграновский добавил, что в Европе уже были замечены случаи заражения вирусом Марбург, но это происходило потому, что за возбудителем не уследили в лаборатории. Тогда он случайно передался лаборанту от больной обезьяны.

Сейчас же, по мнению специалиста, новой пандемии, связанной с этой болезнью, не будет.