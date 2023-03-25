Петербуржцам напомнили в Роспотребнадзоре, для чего нужны прививки

Несмотря на то, что польза современных вакцин доказана многочисленными исследованиями, споры на эту тему не ведут по сей день. Некоторые убеждены в их необходимости, тогда как другие считают, что организм сам должен справляться с болезнями. Петербуржцам напомнили о важности прививок и рассказали об основных мифах на этот счет.

Как передает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, люди, относящиеся к прививкам отрицательно, являются одной из главных проблем здравоохранения, по заявлению ВОЗ. Дело в том, что чем больше адептов такой позиции, тем сложнее сформировать коллективный иммунитет. В итоге это приводят к вспышкам различных заболеваний, которые, казалось бы, уже побеждены.

Существуют различные, так называемые мифы о прививках. Так, например многие придерживаются мнения “вакцинироваться – это мое дело”. В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация – это ответственность перед обществом и собой.

Также присутствует суждения, что вакцина заражает организм. Однако в ее состав входит ослабленный или “мертвый” патоген, который не вредит человеку и позволяет иммунной системе “познакомится” с вирусом.

Не стоит также забывать, что порой прививка является единственным способом защиты, так как есть такие болезни, перед которыми иммунитет бессилен.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что претербуржцам рассказали, как уберечь ребенка от туберкулеза.