Сотрудники Роспотребнадзора развеяли мифы о вакцинации от коронавируса

Рамаз Кицбабашвили, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Роспотребнадзора, а также заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала того же учреждения Юлия Соттаева развеяли некоторые мифы о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Одним из таких заблуждений является то, что после прививки снижается иммунитет и легко можно заболеть другими инфекциями. Однако этого не произойдет, потому что вакцина не влияет на интенсивность иммунитета и перегрузить его систему прививкой невозможно.

Еще одно из-за заблуждений то, что после вакцины человек может получить положительный тест на COVID-19. Специалисты отметили, что если же у гражданина оказался не отрицательный результат, значит, он заразился уже в естественной среде.