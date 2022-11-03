Более 2 млн петербуржцев сделали прививку от гриппа

Петербуржцы продолжают проходить вакцинацию от гриппа. На данный момент прививку получили уже порядка 38% людей от городского населения.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербург, на четверг, 3 ноября, более 2 042 546 человек в городе получили прививку от гриппа. В их числе более 460 тысяч детей.

В ведомстве также сообщили, что в Северной столице заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне. В основном, преобладают риновирусы, бокавирусы и другие заболевания.

Отмечается, что эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов, так как она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

Ранее Сантк-Петербург.ру сообщал, что 3 ноября в Северной столице за сутки выявлено 421 новый случай заражения COVID-19.