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Петербуржцам рассказали, как защитить себя от кори

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© Фото: Baltphoto

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В России наблюдается вспышка кори, весьма заразное заболевания, которое может нанести вред здоровью. В связи с этим кандидат медицинских наук, иммунолог Зоя Скорпилева призывает россияне посетить врача и по необходимости поставить вакцину.

Более чем в 40 региона РФ зарегистрированы случаи заражения корью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалистам удается оперативно купировать очаги заболевания. Об этом сообщает МК в Питере.

Врач рассказала, что 95 человек из 100 контактирующих заболевает корью. Заболевание может статьи причиной коревого менингоэнцефалита и коревой пневмонии. Также корь может стать причиной глухоты.

Скорпилева, что смертность от кори до периода активного вакцинирования была на весьма высоком уровен. В связи с этим она порекомендовала россиянам делать прививку, если его не хватает.

По ее словам, из-за того, с середины 90-х прошлого века люди не встречались с вирусом кори, иммунитет начал постепенно угасать.

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