Более 21 тысячи петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 21 610 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 8 490 вызова.

Напомним, в Петербург прибыла новая партия третьей отечественной вакцины "ЭпиВак". Ей можно привиться в любом пункте вакцинации от вируса COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что с 17 июня в городе вводятся новые ограничения для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.