Более 22 тысяч петербуржцев за минувшие сутки сдали тесты на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 22 405 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб штаба по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 13 873 вызова.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 462 волонтера. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили 200 388 петербуржца.