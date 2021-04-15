За минувшие сутки более 23 тысяч петербуржцев сдали тесты на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 23 012 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. Согласно данным на 15 апреля, в службу поступило 14 861 вызов.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 471 волонтера. Так, за период работы портала добровольцы выполнили 6 820 заявок.