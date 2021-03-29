За минувшие сутки почти 13 тысяч петербуржцев сдали тесты на «ковид»

За прошедший день в Петербурге 12 853 человека обследовались на наличие коронавирусной инфекции. Данные предоставлены на 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, в городе продолжает принимать звонки по вопросам, связанным с вирусом COVID-19, Единая региональная информационно-справочная служба. Вопрос можно задать, позвонив по номеру «122». За минувшие сутки было обработано 4 570 таких вызовов.

В городе также продолжает работу портал #мывместе, в котором волонтеры помогают петербуржцам гуманитарной помощью. Всего за весь период пандемии вируса COVID-19 волонтеры доставили гуманитарную помощью 197 617 петербуржцам.