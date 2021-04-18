За минувшие сутки более 18 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

В Северной столице за прошедшие сутки 18 082 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 5 567 вызова.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 471 волонтера. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили 205 193 петербуржца.