В Петербург доставили дополнительную партию вакцины “КовиВак”

В Северную столицу прибыла новая партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат “КовиВак” доставили в количестве 3900 комплектов доз на Центральную фармацевтическую базу города. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, партия препарата “КовиВак” прибыла в город вечером 12 июня, в субботу. С Центральной фармбазы препарат развозят по больницам Петербурга и пунктам вакцинации.

Напомним, третью отечественную вакцину от вируса COVID-19 создали в Центре имени Чумакова. За все время в Петербург доставили 863 942 комплекта вакцин: “Спутник V”, “ЭпиКовиВак” и “КовиВак”.