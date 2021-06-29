В Петербург привезли “Спутника V” на две недели вперед

В Петербурге заканчиваются вакцины от коронавируса “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. В городе остался только препарат “Спутник V”. В связи с этим запас первой отечественной вакцины сформирован на две недели вперед. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец, председатель городского комитета по здравоохранению.

"Данных о том, что будет поступление партии, которая бы удовлетворила весь спрос, нет. Именно поэтому я говорю о том, что нужно вакцинироваться сейчас "Спутником V". Сейчас в городе около 200 тыс. [доз], в ближайшие дни будет еще поставка 20 тыс., то есть как минимум еще 10-14 дней в городе запас есть", - отметил Лисовец.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привили 858 869 человек, из них 696 191 завершили полный цикл вакцинации. За последние сутки в городе зафиксировали 1 335 инфицирований вирусом COVID-19.