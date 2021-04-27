На пост зампреда Комтранса назначили Дмитрия Ваньчкова

В Петербурге сменился заместитель председателя комитета по транспорту. Должность занял Дмитрий Ваньчков, которые ранее трудился на посту главы Центра управления парковками Петербурга. Об этом сообщают в пресс-службе Комтранса.

Известно, что с 1 февраля 2021 года СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» стал подведомственным комитету по транспорту Петербурга. Кроме того, в ведение комитета перешло и СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» совместно с СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Ранее Санкт-Петербрг.Ру сообщил об изменении движения троллейбусов в связи с репетициями к параду Победы.