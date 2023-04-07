В Петербурге с начала года вынесли свыше 154 тысяч постановлений за нарушение правил парковки в зонах действия знаков «Остановка/стоянка запрещена»

В Санкт-Петербурге в прошлом, 2022, году лишь 0,21% нарушителей в зонах действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» отменили штрафы, выписанные им от Комитета по транспорту. За год выписали более 700 тысяч постановлений.

Заместитель председателя Комитета Алексей Гончаров отметил, что в 2022 году ведомство получило более 6 200 жалоб на вынесенные постановления. Специалисты удовлетворили более 1 800 штук — около 0,17% от общего числа постановлений. Об этом сообщает МК в Питере.

Отметим, что в судебные инстанции поступило еще порядка 2 200 жалоб, из которых удовлетворили всего 253 — 0,04% от общего количества.

Специалист отметил, что всего в прошлом году было выписано свыше 711 тысяч постановлений о нарушении правил парковки в зоне действия дорожных знаков «Остановка/стоянка запрещена». На штрафстоянке оказались порядка 105 тыс. автомобилей.

Кроме того, с начала текущего года сотрудники ведомства успели вынести 154 тыс. постановлений, а на штрафстоянке оказались около 27 тыс. машин.