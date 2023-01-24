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Олег Бобков стал новым исполняющим обязанности руководителя СК РФ по Петербургу

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© Фото: пресс-служба СК РФ по Петербургу

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Олег Бобков занял пост и. о. руководителя СК РФ По Санкт-Петербургу. Известно, что это место раньше занимала Марина Парастаева, которая теперь стала первым заместителем Бобкова.

О смене и.о. руководителя в управлении Следственного комитета по Петербургу стало известно во вторник, 24 января. Как уточнила пресс-служба  ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, до вступления в должность и. о. руководителя Олег Бобков занимал пост заместителя главы Западного межрегионального следственного управления на транспорт СК РФ.

До этого Бобков  занимал посты старшего следователя транспортной прокуратуры Петербурга, также был помощником транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Спустя время встал во главе следственного отдела СК РФ по Центральному району Северной столицы, и уже в 2021 году занял пост заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Бобков был награжден медалями "За безупречную службу" III и II степени.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ноябре 2022 года Дмитрия Коптина освободили от должности председателя комитета по тарифам Петербурга, которую он занимал на протяжении 14 лет. 

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