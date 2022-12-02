Петербуржцам рассказали, как обстоят дела в центре после введения платной парковки

В Петербурге прошло первое собрание рабочей группы Заксобрания по вопросам Единого парковочного пространства (ЕПП).

В поддержку ЕПП выступили как общественники и депутаты, так и жители районов, на которых действует платная парковка. Благодаря расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах города удалось значительно разгрузить центр города.

Однако рабочая группа не поддержала идею ограничения действия льготного разрешения жителя на парковку только территорией его муниципального округа. Руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления — филиале РАНХиГС Виталий Горохов заявил, что такое решение приведет к “этилизации” центра.

Ранее горожане уже выступали против выдачи специального разрешения жителям Адмиралтейского района, которое позволит им парковаться бесплатно на территории всего района. Приезжающим при этом приходится платить полную цену.

С момента введения платной парковки в городе значительно увеличилось количество свободных мест вдоль дорог. Удалось практически полностью устранить проблему в местах, где водители парковались в два-три ряда. Однако Комтранс продолжает работу по улучшение системы.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что Комтранс планирует провести эксперимент с парковкой на обеих сторонах узких улиц. Соответствующий запрос был направлен в ГИБДД.

Вачьков отметил, что парковка разрешена только с одной стороны узких улиц. Однако эксперимент будет проведен только в тех местах, где он возможен. Если эксперимент будет угрожать безопасности, то его не будут проводить.

Отметим, что в настоящее время в Центральном районе количество ДТП снизилось на 25 процентов, а скорость экстренных служб увеличилась в два раза. Также на 20 процентов снизилось количество транспорта.

Жители центра положительно отзываются о сокращении автомобильного трафика и увеличение скорости движения общественного транспорта.