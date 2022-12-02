  • 2 Декабрь 2022
USD 03.12.2022 61.7749 +0.6270
USD ММВБ 19:15 61.9988  
EUR 03.12.2022 64.9868 +1.1589
EUR ММВБ 19:15 64.9971  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали, как обстоят дела в центре после введения платной парковки

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге прошло первое собрание рабочей группы Заксобрания по вопросам Единого парковочного пространства (ЕПП).

В поддержку ЕПП выступили как общественники и депутаты, так и жители районов, на которых действует платная парковка. Благодаря расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах города удалось значительно разгрузить центр города.

Однако рабочая группа не поддержала идею ограничения действия льготного разрешения жителя на парковку только территорией его муниципального округа. Руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления — филиале РАНХиГС Виталий Горохов заявил, что такое решение приведет к “этилизации” центра.

Ранее горожане уже выступали против выдачи специального разрешения жителям Адмиралтейского района, которое позволит им парковаться бесплатно на территории всего района. Приезжающим при этом приходится платить полную цену.

С момента введения платной парковки в городе значительно увеличилось количество свободных мест вдоль дорог. Удалось практически полностью устранить проблему в местах, где водители парковались в два-три ряда. Однако Комтранс продолжает работу по улучшение системы.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что Комтранс планирует провести эксперимент с парковкой на обеих сторонах узких улиц. Соответствующий запрос был направлен в ГИБДД.

Вачьков отметил, что парковка разрешена только с одной стороны узких улиц. Однако эксперимент будет проведен только в тех местах, где он возможен. Если эксперимент будет угрожать безопасности, то его не будут проводить.

Отметим, что в настоящее время в Центральном районе количество ДТП снизилось на 25 процентов, а скорость экстренных служб увеличилась в два раза. Также на 20 процентов снизилось количество транспорта.

Жители центра положительно отзываются о сокращении автомобильного трафика и увеличение скорости движения общественного транспорта.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram