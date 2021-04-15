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Партия вакцины «Ковивак» ожидается в Петербурге к маю

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© Фото: pixabay.com

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Препарат был разработан в Центре имени Чумакова.

В Петербурге ожидается поставка препарата от вируса COVID-19, который был разработан Центром имени Чумакова. Вакцина «Ковивак» поступит в Северную столицу в мае. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец, глава городского комитета по здравоохранению.

Ранее в город поступала небольшой партия этого препарата, однако поставки не стоят на потоке, как, например, «Спутник V».

На данный момент петербуржцы могут привиться лекарством от коронавируса «Спутник V», который разбит на два укола с длительным промежутком. Кроме того, на выбор теперь доступен препарат «ЭпиВакКорона», отличающийся однокомпонентностью.

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