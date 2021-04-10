В Петербург прибыла новая партия «Спутника V»

В Петербург поступила новая партия вакцины от вируса COVID-19. Препарат «Спутник V» прибыл в количестве 38 100 комплектов доз. Партия прибыла на склад в субботу, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«В Петербург сегодня поступила новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в количестве 38 100 комплектов», - отметили в ведомстве.

На данный момент в городе насчитывается более 180 тысяч комплектов вакцины. Петербуржцы могут сделать прививку от вируса COVID-19 в 134 центрах вакцинации. В том числе в городе развернуто 13 мобильных пунктов.