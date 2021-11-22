Еще одну крупную партию «Спутника Лайт» привезли в Петербург

В Петербург привезли сразу две партии вакцин от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, на городскую фармбазу пришло 270 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Также доставлено 29 400 комплектов доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Прививку от коронавируса в Петербурге в настоящее время можно сделать в 177 пунктах на базе медицинских учреждений. Также работает 50 мобильных пунктов вакцинации.

К настоящему моменту от коронавируса вакцинированы 2 108 890 петербуржцев. 113 154 человека уже прошли ревакцинацию.

Ранее в Петербурге был обновлен суточный рекорд по вакцинации от коронавируса. На прививочные пункты за сутки пришли 38 833 горожанина.