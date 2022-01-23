В Петербург пришла первая поставка вакцины «Спутник М» для подростков

Первая поставка препарата для вакцинации подростков «Спутник М» пришла на склад в Петербурге. Об этом 23 января сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Уже в ближайшее время вакцину развезут по городским прививочным пунктам.

«Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков ["Спутник М"] в количестве 2 880 комплектов доз. Производитель - ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации», — сказано в опубликованном сообщении.

Отмечается, что когда в город придет достаточное количество вакцины, она будет поставлена в школьные медицинские пункты.