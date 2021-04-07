На неделе в Петербург поступят почти 14 тысяч вакцин от коронавируса

В Петербурге ожидается новая партия препарата «ЭпиВакКорона». В течение недели на склад поступит партия в 13 770 штук. Об этом сообщает межведомственный координационный совет.

Отличие препарата от «Спутника V» в том, что «ЭпиВакКорона» является однокомпонентным препаратом, а значит требуется лишь одна прививка.

На данный момент в Петербурге доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26%. При этом 180 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Соответственно риск возникновения третьей волны заболеваемости вирусом COVID-19 сохраняется.