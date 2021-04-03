В Петербург поступила партия «Спутника V» в количестве 44 400 доз

Комплекты вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Петербург 3 апреля, в субботу. Таким образом, дефицита лекарства в городе наблюдаться не будет. В ближайшее время дозы распределят по центрам вакцинации и прививочным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новая партия доставила в город 44 400 комплектов препарата от вируса COVID-19. Чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефонам поликлиник, а также можно воспользоваться сервисом «Госуслуги» или порталом «Здоровье петербуржцы».

На данный момент в городе успешно функционируют 134 прививочных пунктах.