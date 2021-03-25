В Петербурге третья волна коронавируса ожидается к концу апреля

Петербуржцев предупредили о возможной третьей волне инфекции COVID-19. Специалисты прогнозируют новую вспышку заболеваемости в городе на конце апреля и начало мая. Об этом сообщает Андрей Сарану заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга.

«Если мы говорим про предположительно третью волну, то это конец апреля, май, начало июня», — прогнозирует председатель.

Причиной новой вспышки специалисты называют угасание иммунитета, которое обычно происходит через полгода после активной фазы заболевания. Предыдущая вспышка наблюдалась в городе осенью 2020 года.

«При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились», — добавил председатель комитета.