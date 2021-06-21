Беглов призвал к вакцинации всех, кто откладывал процедуру

Петербуржцев призвали в ближайшие дни привиться препаратом от вируса COVID-19. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов. Он также отметил, что времени на раздумья у непривитых больше нет, и необходимо привиться первой дозой препарата в течение пары дней.

"Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной, надуманной причине", - агитировал горожан губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Беглов отметил, что необходимо добиться 20 тысяч ежедневных вакцинаций от инфекции коронавируса. Данное количество позволит пережить третью волну с минимальными потерями.