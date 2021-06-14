За минувшие сутки в Петербурге заразилось 865 человек

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 865 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, город занял третье место в антирейтинге по России. Об этом сообщает статистика сайта «Стопкоронавирус.рф».

Всего за прошедшие сутки 959 человек выписались из больниц Петербурга, поборов коронавирус. В России за сутки вирус COVID-19 победили 8 312 пациентов. При этом больше всего прирост зафиксировали в Москве - 6 590 инфицирований. Второе место антирейтинга заняла Московская область с 1 043 пациентами.

Напомним, за прошедший день более 21 тысячи петербуржцев сдали ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о новых ковид-ограничениях, которые введут 17 июня.