В Петербурге выросло количество заболевших COVID-19

В Санкт-Петербурге заметили резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим Смольный начинает разворачивать дополнительные койко-места для больных COVID-19. Эксперт Лев Авербах уверяет, что четвертая волна вируса будет намного тяжелее третьей.

За период с 20 по 26 сентября в Петербурге с коронавирусом в больницы доставлено 2187 петербуржцев, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом месяце. Число суточных госпитализаций начало расти еще в начале сентября, к 16 числу их достигло 349 человек.

С 15 по 27 сентября количество коек-мест увеличили до 700.