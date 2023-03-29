  • 29 Март 2023
USD 28.03.2023 76.5662 0.1183
USD ММВБ 17:38 77.0644  
EUR 28.03.2023 82.2913 -0.1010
EUR ММВБ 17:38 83.6876  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За сутки Москва уступила Петербургу по количеству граждан, ушедших из жизни после заражения коронавирусом

Автор:


© Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Темы дня

По всей России за сутки скончалось 33 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом. В Москве число скончавшихся меньше на два — семь человек.

На 29 марта в Петербурге количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

В среду город снова находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Городу уступила Москва, где на сегодняшний день за все время существования коронавируса зафиксировали 48 444 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса граждан в городе на Неве с начала пандемии достигло 37 381 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 397 179 человек.

Также за последние 24 часа петербургские медики нашли еще 1 149 случаев заражения COVID-19. В Москве число новых инфицированных 29 марта достигло 2 134 человек. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге еще на два месяца продлили действие оставшихся антикоронавирусных мер. Теперь их могут отменить только 31 мая. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram