За сутки Москва уступила Петербургу по количеству граждан, ушедших из жизни после заражения коронавирусом

По всей России за сутки скончалось 33 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом. В Москве число скончавшихся меньше на два — семь человек.

На 29 марта в Петербурге количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

В среду город снова находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Городу уступила Москва, где на сегодняшний день за все время существования коронавируса зафиксировали 48 444 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса граждан в городе на Неве с начала пандемии достигло 37 381 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 397 179 человек.

Также за последние 24 часа петербургские медики нашли еще 1 149 случаев заражения COVID-19. В Москве число новых инфицированных 29 марта достигло 2 134 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге еще на два месяца продлили действие оставшихся антикоронавирусных мер. Теперь их могут отменить только 31 мая.