Эпидемиолог рассказал о степени тяжести третьей волны коронавируса

Василий Власов, эксперт-эпидемиолог НИУ ВШЭ, сообщил, что третья волна коронавирусной инфекции станет намного жестче и сильнее. При наступлении новой волны количество госпитализаций, по словам эпидемиолога, вырастет в два раза.

Кроме того, Власов отметил, что каждый день с «ковидом» госпитализируют по восемьсот человек, причем этот показатель больше чем в первую волну вируса. Примерно столько же было и во вторую. Однако в третий раз количество госпитализаций увеличится.

Также специалист отметил, что «реальное число заболевших скрывают, чтобы не вызвать панику». Помимо этого, Власов не исключи тот факт, что в России появятся и другие штаммы коронавируса такие, как индийский и британский.