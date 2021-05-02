Эксперты проанализировали страхи жителей Москвы и Санкт-Петербурга новой волны COVID-19

Третьей волны коронавирусной инфекции в Москве боятся больше, чем в Санкт-Петербурге, следует из опроса сервиса SuperJob.

В опросе, который проводился с 27 по 29 апреля, участвовали по одна тысяча жителей двух городов.



Респондентов опросили, боятся ли жители очередного всплеска заболеваемости коронавируса. В Москве о подобных опасениях поделились 45 процентов опрошенных, в Санкт-Петербурге таких набралось 36 процентов. Среди ответивших сильный страх выразили от восьми до шести процентов опрошенных соответственно, оставшиеся не сильно волнуются.



Разные местные жители двух городов соблюдают и карантинные меры так же по-разному. В Москве 85 процентов опрошенных заявили, что носят маску в общественных местах, в Санкт-Петербурге таких 82 процента. Маску и перчатки в столице носят 38 процентов, а среди опрошенных в Санкт-Петербурге таких 16 процентов. Зато доля респондентов, которые вовсе выразили отказ от средств индивидуальной защиты, в обоих городах примерно одинакова — 9 и 11% соответственно.