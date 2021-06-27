Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Петербурге достигла почти 1300 человек

В Санкт-Петербурге поставлен новый рекорд по суточному заболеванию коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие 24 часа в Северной столице выявили 1298 случаев заболевания «ковидом».

В последний раз количество инфицированных COVID-19 за сутки достигло 1247 человек. Примерно такая же ситуация наблюдалась в январе, во время спада второй волны коронавируса. Однако теперь количество заболевших инфекцией растет с каждым днем. Об ухудшении показателей во время третьей волны «ковида» уже предупреждали эксперты.

Также стоит отметить, что за последние сутки тест на COVID-19 сдали 41 тысяча петербуржцев.