В Петербург поступило еще более 15 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Смольном сообщили, что в Санкт-Петербург, 19 марта, поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V». На этот раз в город доставили 15,3 тыс. доз вакцины.

Ранее сообщалось, что некоторые пункты вакцинации в Северной столице приостановили свою работу из-за нехватки препаратов. Теперь прививочные пункты смогут возобновить свою работу. Вакцину доставили на центральную фармацевтическую базу. В каждой ампуле содержится одна доза препарата.

Также напомним, что Штефан Кауфманн, немецкий имунолог, призвал одобрить российскую вакцину от «ковида» и использовать ее в странах Евросоюза.