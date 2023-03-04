Почти полторы тысячи заболевших коронавирусом нашли в Петербурге за сутки

Культурная столица сегодня оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 4 марта, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 407 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 2 399 человек с коронавирусом, а на третьем месте с большим отравыом от остальных расположилась Самарская область, где выявили 616 новых случаев.

За день в городе на Неве выздоровели 934 человека, госпитализировали 141 местного жителя, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V"завезли в Петербург. В ближайшие дни препарат развезут по поликлиникам.