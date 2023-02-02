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В Комздраве рассказали, сколько петербуржцев проходит вакцинацию от COVID-19

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Коронавирус продолжает оставаться существенной угрозой для здоровья петербуржцев. Так, за последние сутки было выявлено более 800 новый случаев заражения COVID-19. Однако горожане также продолжают проходить вакцинацию.

Как пишет “МК в Питере”, со ссылкой на данные городского комитета по здравоохранению, в будние дни в последнюю неделю вакцинацию от коронавируса проходят около 2,2 тысяч петербуржцев. Почти все их этого числа проходят именно ревакцинацию, так как ранее уже получали прививку. Общих данных за январь этого года пока нет.

Также сообщалось, что запасы вакцины “Спутник V” на данный момент превышают 300 тысяч доз. Других вакцин в городе нет.

Ранее мы также сообщали, что ковидные ограничения в Северной столицы были продлены до 31 марта этого года.

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