В Смольном прокомментировали отказ родителей от дистанционного обучения

В Северной столице подводят итоги перехода школ на дистанционное обучение.

Во время первой волны распространения коронавирусной инфекции 22 тысячи школьников перешли на смешанный формат обучения. По словам председателя комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской, переход на данный формат обучения был вынужденным.

Путиловская отметила, что для того, чтобы оставить школьника дома, необходимо привлекать няню или бабушек, что не всегда возможно. Именно поэтому смешанный формат обучения является оптимальным вариантом для детей и родителей.

Кроме того, по словам Путиловской, дистанционное обучение не способно компенсировать недостаток живого общения педагога и ученика.