Петербургских школьников не планирую переводить на дистанционку

Власти Петербурга не планируют в ближайшее время переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом 18 января сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в школах спокойная. В Северной столице на сегодняшний день болеют 300 учителей и 1120 детей. При этом за первую рабочую неделю после новогодних праздников заболеваемость выросла в 2,5 раза.

При этом в Смольном не торопятся отправлять школьников на домашнее обучение.

«Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — без всякого централизованного решения», — поделилась с подписчиками Потехина.