Дистанционку для старшеклассников в Петербурге пообещали не продлевать

В Петербурге пообещали не продлевать дистанционное обучение для школьников 7-11 классов после 13 февраля. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина. Он отметила, что власти не намерены продлевать без крайней необходимости и ограничения на посещения несовершеннолетними общественных мест.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Ирина Потехина пообещала отмену дистанционного обучения после 13 февраля не только для старшеклассников, но и для кружков и секций дополнительного образования. Она отметила, что Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения. Чтобы избежать его, в петербургских школах впервые в стране был внедрен смешанный формат.