Число классов на дистанционном обучении в Петербурге превысило тысячу

В Петербурге в разы выросло количество учащихся переведенных на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. По данным комитета по образованию, всего на «дистанционку» ушли 1018 классов в 253 школах. Таким образом, на дистанционное обучение переведены 5% от общего числа классов в школах Петербурга.

Из-за высокого уровня заболеваемости временно закрыты 45 групп в 31 дошкольном учреждении.

Неделей ранее показатели были в разы меньше. Дистанционно учились 9 классов в 8 школах. Также была закрыта одна группа в детском саду.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в город поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».